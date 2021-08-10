أرز بالحمص واللحم

يعد الأرز باللحم والحمص طبقا بسيطا جدا، ومشهور في الشرق الأوسط، يحضر من حبوب الحمص، واللحمة، والأرز المغلي (نصف مطبوخ) والتوابل، حضري أرز باللحم والحمص بجانب سلطة الخضار أو سلطة الزبادي أونوع من أنواع الشوربة المنوعة.

المكونات

5 أكواب أرز مطبوخ ( مسلوق)

كيلو غرام لحمة غنم أولحمة بقر

⅓ كوب بصل مفروم

3 فصوص ثوم

علبة حب حمص

½ ملعقة صغيرة توابل منوعة

½ ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بودرة الثوم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ قرن فليفلة أحمر مقطع لمكعبات

طريقة التحضير

- امزجي اللحمة مع البصل والثوم المفروم وتبليهم واقليهم ليصبح المزيج بني اللون.

- قومي بالتحريك المستمر للمزيج حتى لا تحترق اللحمة أوتلتصق بأسفل الوعاء.

- بعد أن يبدأ المزيج بتغير لونه للبني قومي بإضافة الحمص بعد تجفيفه تماماً، وابدأي بتحريكه.

- عندما تحصلين على اللون البني المفضل للمزيج (قومي بإزالة الدهون الزائدة)، ثم أضيفي الأرز المسلوق.

- حركي المزيج من وقت لآخر لينضج تماماً واسكبي المزيج في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

