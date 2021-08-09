كاساديا الدجاج الحارة

نقدم إليك طريقة عمل كاساديا الدجاج الحارة؛ لإعدادها في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 رغيف عيش تورتيلا.

فلفل حار.

بابريكا.

صدور فراخ.

هالبينو.

ثوم باودر.

ربع كوب مايونيز.

ملح، وفلفل.

كمون.

جبنة شيدر حمراء.

ذرة.

طريقة التحضير

- نضع المايونيز في بولة وعليه ثوم باودر والملح والفلفل والهالوبينو والبابريكا والشطة والكمون.

- ثم نضعهم على جنب ثم نأتي بطاسة، ونضع عليها خبز التورتيلا، ونضع عليه الجبنة الشيدر والفراخ المستوية والذرة الحلوة.

- ثم نضع خبز آخر ونقلب العيش عندما يسخن، ثم نقطعه ٤ مثلثات ويصبح جاهزا للتقديم.