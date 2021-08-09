نقدم إليك طريقة عمل كاساديا الدجاج الحارة؛ لإعدادها في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 رغيف عيش تورتيلا.
فلفل حار.
بابريكا.
صدور فراخ.
هالبينو.
ثوم باودر.
ربع كوب مايونيز.
ملح، وفلفل.
كمون.
جبنة شيدر حمراء.
ذرة.
طريقة التحضير
- نضع المايونيز في بولة وعليه ثوم باودر والملح والفلفل والهالوبينو والبابريكا والشطة والكمون.
- ثم نضعهم على جنب ثم نأتي بطاسة، ونضع عليها خبز التورتيلا، ونضع عليه الجبنة الشيدر والفراخ المستوية والذرة الحلوة.
- ثم نضع خبز آخر ونقلب العيش عندما يسخن، ثم نقطعه ٤ مثلثات ويصبح جاهزا للتقديم.