فطيرة الجزر السريعة

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل فطيرة الجزر السريعة، وإليك المكونات والمقادير، حسب وصفة «شملولة».

المكونات

ـ كوب وربع دقيق

ـ كوب جزر مبشور

ـ كوب إلا ربع حليب

ـ ربع كوب سكر بني

ـ ربع كوب عين جمل مجروش

ـ 2 بيضة

ـ 2 معلقة صغيرة بيكينج باودر

ـ معلقة صغيرة زيت

ـ معلقة صفيرة فانيليا سائلة

ـ معلقة صغيرة قرفة

ـ ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ـ رشة ملح

ـ رشة زنجبيل

ـ عسل أبيض

طريقة التحضير

- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه البيكينج باودر والبيكينج صودا والملح والقرفة والزنجبيل والسكر، وتخلط جيداً.

- في وعاء آخر يوضع الحليب والبيض والزيت والفانيليا، وتخلط جيداً.

- يضاف خليط الدقيق على المكونات السائلة، ويقلب مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس.

- يضاف الجزر وعين الجمل، وتخلط جيداً لتمتزج تماماً.

- توضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن.

- يوضع مقدار مغرفة من الخليط في المقلاة، ويفرد قليلاً.

- يترك حتى يبدأ بتكوين فقاعات، ويحمر الجزء الملاصق للمقلاة ويقلب على الجانب الآخر وحتى يحمر.

ـ تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

- توضع في الطبق، ويوضع فوقها العسل الأبيض.

- تقدم دافئة أو ساخنة حسب الرغبة.