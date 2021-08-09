فطيرة الجزر السريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 12:13 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل فطيرة الجزر السريعة، وإليك المكونات والمقادير، حسب وصفة «شملولة».

المكونات
ـ كوب وربع دقيق
ـ كوب جزر مبشور
ـ كوب إلا ربع حليب
ـ ربع كوب سكر بني
ـ ربع كوب عين جمل مجروش
ـ 2 بيضة
ـ 2 معلقة صغيرة بيكينج باودر
ـ معلقة صغيرة زيت
ـ معلقة صفيرة فانيليا سائلة
ـ معلقة صغيرة قرفة
ـ ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
ـ رشة ملح
ـ رشة زنجبيل
ـ عسل أبيض

طريقة التحضير
- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه البيكينج باودر والبيكينج صودا والملح والقرفة والزنجبيل والسكر، وتخلط جيداً.
- في وعاء آخر يوضع الحليب والبيض والزيت والفانيليا، وتخلط جيداً.
- يضاف خليط الدقيق على المكونات السائلة، ويقلب مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس.
- يضاف الجزر وعين الجمل، وتخلط جيداً لتمتزج تماماً.
- توضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن.
- يوضع مقدار مغرفة من الخليط في المقلاة، ويفرد قليلاً.
- يترك حتى يبدأ بتكوين فقاعات، ويحمر الجزء الملاصق للمقلاة ويقلب على الجانب الآخر وحتى يحمر.
ـ تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
- توضع في الطبق، ويوضع فوقها العسل الأبيض.
- تقدم دافئة أو ساخنة حسب الرغبة.

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