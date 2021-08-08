لسان عصفور بالبشاميل

لسان العصفور من الأكلات الخفيفة المحببة للكبار والصغار، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيره مع إضافة البشاميل، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «فتافيت».