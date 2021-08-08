لسان عصفور بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 04:43 مساء

لسان العصفور من الأكلات الخفيفة المحببة للكبار والصغار، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيره مع إضافة البشاميل، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
كوبا لسان عصفور.
ثلاثة أكواب مرقة.
ربع كيلو لحم مفروم معصج.
كوبا بشاميل.
كوب جبن موزاريلا مبشور.
ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
معلقتان كبيرتان صلصة طماطم.
ملح.
فلفل أسود.
زيت.

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في وعاء على النار، ويضاف إليه لسان العصفور.
- يقلب لسان العصفور حتى يكتسب اللون الذهبي.
- تضاف إليه الشوربة، ويترك على النار حتى ينضج ويتشرب.
- يرفع من على النار ويوضع جانبًا.
- يوضع مقدار مغرفتين من البشاميل على لسان العصفور، ويقلب جيدًا.
- يوضع اللحم المفروم في وعاء، ويضاف إليه الصلصة والبقدونس، وتخلط.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ويدهن قالب الفرن بالزيت.
- يوضع مقدار مغرفتين من البشاميل في قالب الفرن، ثم يوضع نصف كمية لسان العصفور.
- يوضع فوقها خليط اللحم المفروم، ويراعى توزيع المكونات بالتساوي على كامل القالب.
- يوضع مقدار مغرفتين من البشاميل فوق اللحم، ويوضع باقي اللسان عصفور، ويساوى جيدًا.
- يصب البشاميل على الوجه، ويرش فوقها الجبن ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة، وحتى ينضج.
- يعرَّض للهيب الشواية لمدة دقيقتين وحتى يكتسب اللون الذهبي ويصبح جاهزًا للتقديم.

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