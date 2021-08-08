بسكويت الينسون في خطوت بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 12:00 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير بسكويت الينسون الشهي وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
خمسة أكواب دقيق.
ملعقتان صغيرتان بيكنغ بودر.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
عشر بيضات.
كوبا سكر.
كوب زيت.
كوب سمن أو زبد.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ثلاث ملاعق كبيرة ينسون صحيح محمص.
نصف كوب عين جمل مفروم أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- سخّني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في إناء اخلطي الدقيق والبيكنغ بودر والملح جيدًا.
- قومي بخفق البيض جيدًا ثم يضاف إليه السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس وتضاف الفانيليا.
- يضاف الزيت والسمن مع الاستمرار في الخفق ثم يضاف الينسون.
- يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج وتضاف المكسرات ويقلب العجين حتى يتجانس.
- تدهن الصينية بالزيت جيدًا ويصب الخليط ويوزع بالتساوي.
- توضع الصينية في الفرن وتترك لمدة 30 دقيقة حتى ينضج العجين.
- يقلب على الوجه الآخر، ويُقطَّع على شكل أصابع، ثم يعاد مرة أخرى للفرن ويحمص ويصبح جاهزًا للتقديم.

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