كب كيك الجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 12:10 مساء

يمكنك إعداد الكب كيك المالح وتقديمه مع الشاي كوصفة لذيذة للفطور أو العشاء، ويمكنكِ تحضيره بأي نوع من أنواع الجبن.
تعرفي على طريقة تحضيره بالجبن الشيدر معنا وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
بيضتان.
علبة زبادي.
نصف كوب زيت نباتي.
ملعقة كبيرة بيكنغ باودر.
ملعقة كبيرة فانيليا.
كوب ونصف دقيق.
مكونات الكريمة.
الدقيق حسب الخليط.
نصف كوب جبن الشيدر مبشور.
ملعقتان من سكر البودرة.
ربع كوب كريمة.

طريقة التحضير
- اخفقي البيض مع الفانيليا ثم أضيفي إليه الزيت والزبادي حتى يصبح الخليط كريميًا.
- أضيفي الدقيق والبيكنغ باودرتدريجيًا حتى يصبح لديكِ خليط متجانس وليّن.
- اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك الجاهزة وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
لتحضير الكريمة:
- اخفقي جبنة الشيدر مع السكر والكريمة بالخفاق الكهربائي حتى تحصلي على خليط متماسك.
- ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة ثم أخرجيه وزيني به قطع الكب كيك.

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