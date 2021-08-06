طاجين اللحم والبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 10:40 صباحا

نقدم لك اليوم طريقة سهلة لعمل طاجين اللحم بالبطاطا، حسب وصفة «شهية».

المكونات
1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة
1/2 كيلو بطاطا مكعبات
4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت
3 حبات فلفل الوان مقطع شرائح
رشة ملح
رشة فلفل اسود مطحون
رشة شطة (على حسب الرغبة)
رشة بهارات
رشة كركم
كوب ماء

الطريقة
نحضر وعاء نضع فيه 2 ملعقة زيت ،ونتركه على النار حتى يسخن الزيت
نضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت ،حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبي ،ثم نرفعها إلى طبق جانبي
في نفس الوعاء نضيف 2 ملعقة زيت ،ونتركه على النار حتى يسخن الزيت
نضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوان ،ثم نضيف الماء تدريجيًا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها
نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة ،ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب
نحضر صينية التحضير ،نضع فيها مكعبات البطاطا ثم نضيع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة ،ونقلب برفق
نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.. وصحتين.

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