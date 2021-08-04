ستيك لحم من المطبخ الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 04:08 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك شهي من المطبخ الإيطالي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه من صنع يديك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو ستيك
2 ملعقة زيت زيتون
ملح
فلفل أسود مجروش
1/4 كوب نعناع
1/4 كوب معدنوس مقطع
روزمارى
زعتر
2 فص ثوم مقطعين
فلفل حار
عصير ليمون
زيت زيتون

طريقة التحضير
- نضع قطعة ستيك ونخلطها مع زيت الزيتون وملح البحر والفلفل الأسود.
- نسخن الجريل ونضع فيه قطعة الستيك 3 دقائق على كل جانب
- نجهز الصلصة المكونة من نعناع ومعدنوس مقطع وروزماري وزعتر وفصين ثوم مقطعين رفيع بقشرتهما وملح وفلفل أسود وفلفل حار وعصير ليمون وزيت زيتون بفرشاة مصنوعة من أعواد الروزماري الفريش ندهن وش الستيك بالخليط ونقلبها على النار ثم ندهن الوجه الاخرحتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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