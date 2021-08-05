رول السجق الشهي في خطوات بسيطة

نقدم إليك طريقة تحضير السجق الرول لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
500 غرام لحم مفروم
ملعقة كبيرة فلفل أحمر
1/4 ملعقة صغيرة بهار
1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/4 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة كزبرة مطحونة
5 فصوص ثوم
500 غرام عجينة باف بيستري
150 غرام جبنة موتزاريلا مبشورة
صفار بيض
3 ملاعق كبيرة حبة البركة
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على حرارة 220 درجة مئوية ويخلط لحم الحمل والثوم والتوابل ويتبل. إن وجدت فرامة لحمة يمرر الخليط فيها.
- يترك السجق يرتاح لـ2 ساعة على الأقل وتلف عجينة الباف بيستري بثخن ½ سنتمتر تقريبا، وتشكل على شكل مستطيل.
- توضع طبقة سجق وتوضع عليها الجبنة ثم تلف ويدهن وجه لفائف السجق بصفار البيض وترش حبة البركة.
- تخبز في الفرن لـ10-15 دقيقة، حتى تصبح ذهبية وتقدم.