رول السجق الشهي في خطوات بسيطة

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم إليك طريقة تحضير السجق الرول لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

500 غرام لحم مفروم

ملعقة كبيرة فلفل أحمر

1/4 ملعقة صغيرة بهار

1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة كزبرة مطحونة

5 فصوص ثوم

500 غرام عجينة باف بيستري

150 غرام جبنة موتزاريلا مبشورة

صفار بيض

3 ملاعق كبيرة حبة البركة



طريقة التحضير

- يسخن الفرن على حرارة 220 درجة مئوية ويخلط لحم الحمل والثوم والتوابل ويتبل. إن وجدت فرامة لحمة يمرر الخليط فيها.

- يترك السجق يرتاح لـ2 ساعة على الأقل وتلف عجينة الباف بيستري بثخن ½ سنتمتر تقريبا، وتشكل على شكل مستطيل.

- توضع طبقة سجق وتوضع عليها الجبنة ثم تلف ويدهن وجه لفائف السجق بصفار البيض وترش حبة البركة.

- تخبز في الفرن لـ10-15 دقيقة، حتى تصبح ذهبية وتقدم.