رول السجق الشهي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 11:20 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم إليك طريقة تحضير السجق الرول لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
500 غرام لحم مفروم
ملعقة كبيرة فلفل أحمر
1/4 ملعقة صغيرة بهار
1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/4 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة كزبرة مطحونة
5 فصوص ثوم
500 غرام عجينة باف بيستري
150 غرام جبنة موتزاريلا مبشورة
صفار بيض
3 ملاعق كبيرة حبة البركة

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على حرارة 220 درجة مئوية ويخلط لحم الحمل والثوم والتوابل ويتبل. إن وجدت فرامة لحمة يمرر الخليط فيها.
- يترك السجق يرتاح لـ2 ساعة على الأقل وتلف عجينة الباف بيستري بثخن ½ سنتمتر تقريبا، وتشكل على شكل مستطيل.
- توضع طبقة سجق وتوضع عليها الجبنة ثم تلف ويدهن وجه لفائف السجق بصفار البيض وترش حبة البركة.
- تخبز في الفرن لـ10-15 دقيقة، حتى تصبح ذهبية وتقدم.

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