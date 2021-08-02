سبيط بالفلفل والجبن

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير السبيط الشهي مع الجبن والفلفل الملون، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
6 سبيط أو حبار كبير الحجم
كوب طماطم مقطعة مكعبات
1/4 كوب بقسماط
2 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة
2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة
2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
بيضة
2 فص ثوم مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة ريحان
1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو مطحون
1/2 ملعقة صغيرة روزماري مطحون
1/4 كوب فلفل أخضر مقطع
1/4 كوب عصير عنب دون سكر
ملح و فلفل أسود
خطوات التحضير
- في وعاء اخلطي البقسماط والبقدونس والجبن والثوم المهروس والبيضة وملعقة صغيرة زيت والملح والفلفل الأسود والقليل من الريحان والأوريغانو
والروزماري واخلطيها جيدًا.
- إحشي الحبار (السبيط) بما يعادل ملعقة كبيرة من الخليط البقسماط.
- على نار متوسطة قومى بتسخين الزيت ثم أضيفي فصي الثوم المفروم وقلبي حتى يُصبح لونه ذهبيًا.
- أضيفي الطماطم وباقي الريحان والروزماري والأوريغانو والفلفل الأخضر وعصير العنب والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.
- غطّي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 – 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.