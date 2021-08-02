سبيط بالفلفل والجبن

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير السبيط الشهي مع الجبن والفلفل الملون، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

6 سبيط أو حبار كبير الحجم

كوب طماطم مقطعة مكعبات

1/4 كوب بقسماط

2 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة

2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

بيضة

2 فص ثوم مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة ريحان

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو مطحون

1/2 ملعقة صغيرة روزماري مطحون

1/4 كوب فلفل أخضر مقطع

1/4 كوب عصير عنب دون سكر

ملح و فلفل أسود

خطوات التحضير

- في وعاء اخلطي البقسماط والبقدونس والجبن والثوم المهروس والبيضة وملعقة صغيرة زيت والملح والفلفل الأسود والقليل من الريحان والأوريغانو

والروزماري واخلطيها جيدًا.

- إحشي الحبار (السبيط) بما يعادل ملعقة كبيرة من الخليط البقسماط.

- على نار متوسطة قومى بتسخين الزيت ثم أضيفي فصي الثوم المفروم وقلبي حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

- أضيفي الطماطم وباقي الريحان والروزماري والأوريغانو والفلفل الأخضر وعصير العنب والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

- غطّي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 – 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

