خبز الشوفان

تعرفي معنا على طريقة تحضير خبز الشوفان الصحي وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوبان ونصف دقيق

100 غرام شوفان مطحون

نصف كوب حليب دافئ

نصف كوب ماء دافئ

3 ملاعق كبيرة عسل أبيض

معلقة كبيرة خميرة

معلقة صغيرة ملح

شوفان للوجه

طريقة التحضير

- يوضع الدقيق في العجان الكهربائي، ويضاف إليه الشوفان والملح والخميرة، ويخلط جيدًا.

- يضاف الحليب والعسل، ويخلط مرة أخرى.

- تضاف الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

- يغطى، ويترك ليختمر مدة لا تقل عن ساعتين.

- يقسم العجين كرات متوسطة الحجم، ثم يترك ليختمر مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتبطن الصينية بالدقيق.

- يدهن وجه الكايرز بالماء، ويوضع فوقه الشوفان.

- يرص في الصينية، ويدخل الفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً ويصبح جاهزًا للتقديم.

