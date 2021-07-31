إندومي بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 12:00 مساء

إندومي من النودلز التي لا نستغني عن تناولها لأنها لذيذة وسريعة التحضير، وهذه الوصفة تتميز بالصوص الذي يحتوي على دبس الرمان والصويا صوص وغير ذلك، ما يجعل الطبق شهيًا تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 مغلف إندومي
2 كوب ماء
ملعقة طعام زيت
عصير نصف حبة ليمون
ملعقة طعام معجون طماطم
سن ثوم مهروس
ملعقة طعام صويا صوص
بصل أخضر مفروم
ملعقة طعام دبس رمان

طريقة التحضير
- نضع في مقلاة كلًا من الزيت والثوم والبصل ونحرك لبضعة دقائق.
- نضيف معجون الطماطم والصويا صوص ودبس الرمان وظرفين توابل من الإندومي وعصير الليمون ونحرك جيدًا.
- نضيف الماء ونحرك ونضيف النودلز ونحرك حتى تغلي ثم نتركها حتى تنضج وتتسبك بالصوص لحوالي خمس دقائق.
- نضع الإندومي بصوص دبس الرمان والصويا في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة.

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