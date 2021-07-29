شطائر الآيس كريم

(أرشيفية: الإنترنت)

يعد الآيس كريم من الخيارات المفضَّلة لدى الكثيرين للحصول على الشعور بالبرودة والانتعاش خلال أشهر الصيف الحارة.

وإذا كنت من عشاق الآيس كريم، نقدم لك وصفة بسيطة لتحضير شطائر الآيس كريم في المنزل، بحسب موقع «24» نقلا عن صحيفة «إكسبريس» البريطانية:

المكونات:

رقائق الشوكولاتة.

قطع كيك.

كرات آيس كريم (أي نكهة).

للزينة: مكسرات مقطعة، توت مجفف، رقائق شوكولاتة، شوكولاتة ذائبة.