يعد الآيس كريم من الخيارات المفضَّلة لدى الكثيرين للحصول على الشعور بالبرودة والانتعاش خلال أشهر الصيف الحارة.
وإذا كنت من عشاق الآيس كريم، نقدم لك وصفة بسيطة لتحضير شطائر الآيس كريم في المنزل، بحسب موقع «24» نقلا عن صحيفة «إكسبريس» البريطانية:
المكونات:
رقائق الشوكولاتة.
قطع كيك.
كرات آيس كريم (أي نكهة).
للزينة: مكسرات مقطعة، توت مجفف، رقائق شوكولاتة، شوكولاتة ذائبة.
طريقة التحضير:
تليين الآيس كريم قليلًا عن طريق إخراجه من الثلاجة لمدة خمس دقائق.
اسكبي ملحقات الزينة التي تختارينها في أوعية ضحلة مناسبة لغمس ولف حواف شطائر الآيس كريم.
باستخدام مغرفة الآيس كريم، أخرجي كرة من الآيس كريم وضعيها بين قطعتين من كعكة الغريبة.
اضغطي الكعكات بلطف وسلاسة باتجاه الآيس كريم مع تحديد الجوانب بسكين مناسبة.
دحرجي حواف شطيرة الآيس كريم في وعاء الزخرفة الذي تختارينه.
ذوبي الشوكولاتة ورشيها فوق الشطائر أو اغمسيها جزئيًا في الشوكولاتة.
قدمي شطائر الشوكولاتة على الفور أو أدخليها في الثلاجة لتثبيتها أكثر.