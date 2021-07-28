سويسرول التفاح

السويسرول من الكيكات المميزة بشكلها وقوامها الهش ويمكن صنعها بالفانيليا أو الكاكاو وبحشوات مختلفة وفي وصفتنا حشوة التفاح تعلمي طريقة تحضيرها معنا بسهولة في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات بيض

كأس سكر

½ كأس حليب سائل

ظرف فانيليا

ظرف بيكنغ باودر

1 ½ كأس طحين

لتحضير حشوة التفاح:

6 حبات تفاح

¾ كأس سكر

½ كأس جوز مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

سكر بودرة للتزيين

طريقة التحضير

- نقشر التفاح ونبشره ونضع فوقه السكر ونحركه ونضعه في مقلاة على النار ونحرك حتى يذبل التفاح ويمتص الماء.

- نطفئ النار ونضيف الجوز والقرفة ونحرك المكونات جيدًا.

- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونمد مزيج التفاح ونسوّيه جيدًا ونتركه جانبًا.

- نضع في وعاء كلا من البيض والسكر ونخفق جيدًا.

نضيف الحليب والفانيليا والبيكنغ باودر والطحين ونخفق حتى تمتزج المكونات تمامًا.

- نضع مزيج الكيك فوق التفاح ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 175 لحوالي 20 دقيقة تقريبًا.

- نخرج الصينية ونضع ورق زبدة عليها من الأعلى ونمسكها من ورق الزبدة من الأعلى والأسفل ونقلبها بحيث يكون التفاح للأعلى.

- نلف الكيك بورق الزبدة على شكل رول ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نرشه بالسكر البودرة وبذلك يكون سويسرول التفاح جاهزًا للتقديم .