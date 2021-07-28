السويسرول من الكيكات المميزة بشكلها وقوامها الهش ويمكن صنعها بالفانيليا أو الكاكاو وبحشوات مختلفة وفي وصفتنا حشوة التفاح تعلمي طريقة تحضيرها معنا بسهولة في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 حبات بيض
كأس سكر
½ كأس حليب سائل
ظرف فانيليا
ظرف بيكنغ باودر
1 ½ كأس طحين
لتحضير حشوة التفاح:
6 حبات تفاح
¾ كأس سكر
½ كأس جوز مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
سكر بودرة للتزيين
طريقة التحضير
- نقشر التفاح ونبشره ونضع فوقه السكر ونحركه ونضعه في مقلاة على النار ونحرك حتى يذبل التفاح ويمتص الماء.
- نطفئ النار ونضيف الجوز والقرفة ونحرك المكونات جيدًا.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونمد مزيج التفاح ونسوّيه جيدًا ونتركه جانبًا.
- نضع في وعاء كلا من البيض والسكر ونخفق جيدًا.
نضيف الحليب والفانيليا والبيكنغ باودر والطحين ونخفق حتى تمتزج المكونات تمامًا.
- نضع مزيج الكيك فوق التفاح ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 175 لحوالي 20 دقيقة تقريبًا.
- نخرج الصينية ونضع ورق زبدة عليها من الأعلى ونمسكها من ورق الزبدة من الأعلى والأسفل ونقلبها بحيث يكون التفاح للأعلى.
- نلف الكيك بورق الزبدة على شكل رول ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نرشه بالسكر البودرة وبذلك يكون سويسرول التفاح جاهزًا للتقديم .