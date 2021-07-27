حساء الملفوف للتنحيف

حساء الملفوف للتنحيف السريع لذيذة ومغذية وألوان الخضار فيها رائعة، إذ تحتوي على كلٍّ من الملفوف، الذي يحتوي على الألياف الغذائية، وهي تحمي الجسم من الأمراض.

كما أنها تحتوي على الجزر، وهو مصدر غني للفيتامينات والمعادن، وغير ذلك من الخضار والتوابل التي تضيف مذاقا مميزا ورائحة ذكية لا تقاوم.

تعلمي طريقة تطبيقها إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية.

المكونات

½ رأس ملفوف كبير.

2 حبة جزر مقطعة.

حبة بطاطا مقطعة.

بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة طعام زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

رشة كمون.

رشة كركم.

4 أكواب مرق دجاج.

2 ملعقة طعام بقدونس.



طريقة التحضير

- نقطع الملفوف ونغسله ونضعه جانبا ثم نقطع بقية الخضار أي البطاطس والجزر والبصلة ونضعها جانبا.

- نضع الزيت في وعاء ثم نضيف البصل ونحرك حتى يذبل قليلا ثم نضيف الثوم ونحرك لثوانٍ.

- نضيف البطاطس ونحرك جيدا لبضع دقائق ثم نضيف الملفوف ونحرك لدقيقة.

- نضيف التوابل أي الملح والفلفل الأسود والأبيض والكمون والكزبرة اليابسة والكركم ونحرك على نار هادئة.

- نضيف مرق الدجاج ونحرك ثم نتركه على نار متوسطة حتى يغلي.

- بعد الغليان نضيف البقدونس ونترك المكونات على نار هادئة لحوالي 10-15 دقيقة حتى تنضج الخضار.

- نضع الشوربة في طبق التقديم ونزين بالبقدونس، وبذلك تكون جاهزة.

