كفتة بطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 05:08 مساء

تعدّ كفتة البطاطا باللحمة المفرومة من المقبلات اللذيذة التي يمكن تحضيرها على مائدتك وقرمشتها لا تقاوم وسيستمتع بتناولها الكبار والصغار في عائلتك وهي مغذية وسهلة وسريعة التحضير، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات بطاطا
كوب سميد ناعم
بيضة
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أسود

لتحضير اللحمة
¼ كيلو لحمة مفرومة ناعمة
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة
بصلة مفرومة ناعمة
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أسود

طريقة التحضير
- نحمي السمنة أو الزيت ونضيف البصلة المفرومة ونحرك حتى تذبل ثم نضيف اللحمة والملح والفلفل الأسود ونحرك من حين لآخر حتى تنضج تمامًا.
- نسلق حبات البطاطا ثم نقشرها ونهرسها في وعاء جيدًا ونضيف السميد بالتدريج حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة ثم نضيف البيضة والبيكنغ باودر ونعجن جيدًا ويمكن إضافة المزيد من السميد بعدها.
- نضع الملح والفلفل الأسود ونعجنها حتى تمتزج المكونات تمامًا ونشكل كرات متساوية من العجينة ثم نفرد كلًا منها ونضع فيها الحشوة ثم نغلقها بإحكام من جميع الأطراف ونشكلها أصابع ونغطيها بالسميد.
- نحمي زيت القلي في المقلاة ونضيف الكفتة ونقلبها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من جميع الأطراف ثم نصفي الكفتة من الزيت جيدًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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