حضري خبز النان الهندي في منزلك

خبز النان الهندي نوع من المخبوزات والمعجنات التي تأخذ شكلًا مسطحًا وتعتمد في صنعها على الدقيق الأبيض والخميرة والملح.

تعلمي طريقة تحضيره معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

2 وربع ملعقة صغيرة خميرة فورية

كوب ماء دافئ

ربع كوب سكر

3ملاعق كبيرة حليب

بيضة

2 ملعقة صغيرة ملح

4 أكواب ونصف طحين

ربع كوب زبدة لينة

طريقة التحضير:

- في الخلاط أو آلة العجن نضع الخميرة والسكر والحليب والماء الدافئ ونخلطها لبضع دقائق.

- نضيف البيض والطحين والملح ونعجن جيدا لتتكون عجينة لزجة قليلا ويمكن إضافة بعض الطحين ثم نعجن لمدة 5 دقائق.

- ننقل العجينة إلى وعاء ونقسمها الى كرات متوسطة وتترك نصف ساعة لترتاح.

- ترق العجينة بالشوبك إلى السماكة التي نريدها.

نخلط الزبدة مع الثوم وندهن العجينة على الوجهين.

نضعها على المشوى ونتركها حتى تنتفخ ونقلبها للطرف الآخر حتى تنضج تماما ويصبح خبز النان جاهزًا للتقديم.