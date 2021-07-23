أفخاذ الدجاج بالخضار

نقدم لك اليوم طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالخضار، من خلال وصفة شهية وسهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المقادير

4 قطع أفخاذ دجاج

2 حبة متوسطة بصل جوانح

1 حبة متوسطة فلفل رومي شرائح

1 حبة متوسطة جزر مبشور

2 كوب مرقة دجاج

2 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل أسود مطحون

زيت زيتون

الطريقة

نغسل أفخاذ الدجاج جيداً، ونضعها جانباً.

في طبق صغير، نخلط الملح والفلفل الأسود والبابريكا والدقيق.

نتبل أفخاذ الدجاج بخليط التوابل، وندعكهم بها جيداً.

في مقلاة واسعة وعلى نار مرتفعة، نضع زيت الزيتون حتى يسخن (يقدح).

نضع أفخاذ الدجاج في مقلاه الزيت، ثم نقلبها على الجانبين حتى يتغير لونها.

نرفع أفخاذ الدجاج من المقلاة، ونضعهم جانباً.

في المقلاة نفسها، نضع البصل والفلفل الرومي والجزر والثوم، ونقلبها جيدا حتى يذبلوا، ثم نتبلهم بالملح والفلفل الأسود.

نعيد أفخاذ الدجاج في المقلاه مرة أخرى، وندهنها بالمستردة، ثم نصب فوقها الشوربة، ونتركها على نار مرتفعة حتى تبدأ في الغليان.

نغطي المقلاة، ونتركها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

نضع أفخاذ الدجاج في الطبق، ونوزع حولها الخضار.

نقدم أفخاذ الدجاج ساخنة مع الأرز البسمتي.