تحتوي اللحوم الحمراء على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان كالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن كالفسفور، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وعادة ما يتم شراء اللحم مجمدا من المحال التجارية، وتتنوع طرق طهيه وتحضيره. ونقدم لك طريقة إعداد كفتة لحم الكتف البارد، بحسب موقع «موضوع».
المكونات:
ثمانية فصوص ثوم.
ملعقتان كبيرتان من السمن.
رشة من ملح.
رشة من الفلفل.
بهارات مشكلة.
كتف لحم.
طريقة التحضير:
نخرم اللحم بطرف السكين على مسافات متباعدة ونضع في كل خرم فص ثوم وملحا، وفلفلا، وبهارات.
نلف كتف الحم جيدا بواسطة ورق قصدير حتى يتماسك اللحم مع الثوم.
نضع السمن على النار ثم اللحم في السمن حتى يتحمر ثم نضيف إليه الماء تدريجيا حتى ينضج تماما.
نرفعه من الإناء ونتركه ليبرد ثم نقطعه حلقات رفيعة ونرصه في طبق التقديم.