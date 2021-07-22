كفتة لحم الكتف

(أرشيفية: الإنترنت)

تحتوي اللحوم الحمراء على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان كالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن كالفسفور، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وعادة ما يتم شراء اللحم مجمدا من المحال التجارية، وتتنوع طرق طهيه وتحضيره. ونقدم لك طريقة إعداد كفتة لحم الكتف البارد، بحسب موقع «موضوع».

المكونات :

ثمانية فصوص ثوم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

رشة من ملح.

رشة من الفلفل.

بهارات مشكلة.

كتف لحم.