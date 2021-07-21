قلاية لحم الضأن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 02:05 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

لتناول اللحم العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، إضافة إلى عناصر غذائية أخرى لا بد منها للحفاظ على صحة أجسامنا بحالة جيّدة، ونقدم لك طريقة عمل قلاية لحم الضأن، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:
نصف كيلوغرام من لحمة الضأن.
ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
البهارات التالية -حسْب الرغبة-: كركم، زعفران، فلفل أسود، وملح.
كأس من الماء.

طريقة التحضير:
قطّعي اللحمة إلى مكعّبات صغيرة.
حمّي الزيت في مقلاة، وشوّحي فيها قطع اللحمة.
صبّي الماء فوق اللحم، ثمّّ أضيفي البهارات من: كركم، ملح، زعفران، وفلفل أسود.
غطّي المقلاة ودعي خليط اللحمة على نار منخفضة حتّى تنضج اللحم بشكل تام ويصبح لونُها أحمر.

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