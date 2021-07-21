قلاية لحم الضأن

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لتناول اللحم العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، إضافة إلى عناصر غذائية أخرى لا بد منها للحفاظ على صحة أجسامنا بحالة جيّدة، ونقدم لك طريقة عمل قلاية لحم الضأن، بحسب موقع «موضوع».