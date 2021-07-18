دونات الدجاج سهلة ولذيذة جدًا ومكوناتها متوفرة ويمكن تقديمها مع صوص الجبن أو مع الكاتشب حسب الذوق.
تعرفي على الطريقة وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
لتتبيل الدجاج
2 صدر دجاج مقطع مكعبات
حبة بطاطا مسلوقة
2 ملعقة كبيرة بصل مفروم
ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
4 ملعقة كبيرة بقسماط (خبز أو كعك مطحون)
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
للطبقة المقرمشة:
نشا
بيض مخفوق
بقسماط
لصوص الجبن:
¼ كوب برش شيدر
2 ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
7 ملاعق كبيرة حليب
ملعقة صغيرة زبدة
ملعقة صغيرة سكر
زيت للقلي
طريقة التحضير
- نضع في المطحنة الكهربائية كلاً من الدجاج والبطاطا المسلوقة والثوم والملح والفلفل الأسود والبقسماط والبصل الأبيض والأخضر ونطحنها حتى تصبح مزيجًا ناعمًا.
- نضع المزيج في كيس التزيين ثم نضع ورق زبدة على صينية ونشكل دوائر الدونات من المزيج.
- نغطي الدونات ونضعها في الفريزر حوالي ساعة حتى تصبح متماسكة.
- أثناء ذلك نخلط كلًا من الزبدة والثوم والسكر والمايونيز والحليب وبرش الشيدر ونضعها على النار ونستمر بالتحريك حتى تذوب معًا.
- نترك صوص الجبن يغلي قليلاً بعد أن تذوب المكونات وتمتزج تمامًا.
- نخرج الدونات المتجمدة من الفريزر ونغطيها بالنشا ثم البيض ثم البقسماط من كل الجهات.
- نحمي الزيت ونقلي الدونات مع تقليبها حتى تكتسب لونها الذهبي الجميل.
- نصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم مع صوص الجبن وبذلك تكون جاهزة.