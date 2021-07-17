رقاق بالمفروم من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 12:28 مساء

نقدم لك طريقة تحضير رقاق باللحم المفروم من المطبخ المصري، لتعديه على مائدتك في عيد الأضحى المبارك.
تعرفي على مكونات ومقادير ووصفة رقاق باللحم المفروم، حسب «سوبر ماما».

المكونات
12 شريحة رقاق
5 ملاعق زبد
2 كوب مرقة دجاج
ملعقة صلصة
¼ كيلوغرام لحم مفروم
بصلة صغيرة
2 ثوم مفروم
كراث
½ ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير
- على النار، ضعي الزيت والزبد ثم أضيفي البصل والكراث، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى ينضج اللحم.
- في وعاء آخر، ضعي مرقة الدجاج ثم أضيفي الصلصة والزبد وقلبي جيدًا.
- ضعي الرقاق في خليط المرقة ثم ضعيه في صينية، ضعي 6 طبقات من الرقاق ثم أضيفي اللحم المفروم، ثم ضعي 6 طبقات الرقاق الأخرى.
- ادهني السطح بالزبد، وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 250 درجة مئوية ثم 20 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تلتقي مصر على كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
الاتحاد يحسم دربي العاصمة ويعزز صدارته
رياضة محلية
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
«الوكالة الأوروبية»: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول 1 أغسطس
دولى
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
ارتفاع الوفيات بجرعات زائدة خلال الوباء
طب وصحة
روح شكسبير تطل مجددا
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مفاجأة حول لقاح الإنفلونزا تتعلق بفيروس كورونا