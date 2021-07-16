مقلقل بالفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 01:04 مساء


نقدم لك اليوم طريقة تحضير مقلقل اللحم بالفلفل الأخضر والأحمر الحار، فتعرفي على الوصفة وأعديه في مطبخك بسهولة.

المكونات
لحم ضأن (كيلوغرام)
بصلة مقطّعة
ربع كوب دقيق
فلفل أخضر حار مقطّع
فلفل أحمر حار مقطع
ربع كوب زيت دوار الشمس
كوبان عصير طماطم
ربع كوب كزبرة طازجة مفرومة
كوب ماء
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة فلفل
نصف ملعقة صغيرة ملح
فصان ثوم مهروس

الطريقة
سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي البصل واللّحم، حرّكي حتّى ينضج اللحم من كلّ الجهات.
أضيفي الثوم، الكزبرة، فلفل أخضر وأحمر حار، ثمّ نكّهي بالملح، الفلفل، الكمّون، اطهي المزيج لمدّة 5 دقائق.
اسكبي عصير الطماطم فوق المكونات، ودعيه يغلي حتى تتبخر السوائل.
أضيفي الماء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم لحوالي 30 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.
 

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