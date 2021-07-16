مقلقل بالفلفل الحار



نقدم لك اليوم طريقة تحضير مقلقل اللحم بالفلفل الأخضر والأحمر الحار، فتعرفي على الوصفة وأعديه في مطبخك بسهولة.

المكونات

لحم ضأن (كيلوغرام)

بصلة مقطّعة

ربع كوب دقيق

فلفل أخضر حار مقطّع

فلفل أحمر حار مقطع

ربع كوب زيت دوار الشمس

كوبان عصير طماطم

ربع كوب كزبرة طازجة مفرومة

كوب ماء

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل

نصف ملعقة صغيرة ملح

فصان ثوم مهروس