دجاج كانتون الصيني

يعرف دجاج كانتون الصيني بأنه لذيذ للغاية، وهو عبارة عن دجاج مقلي مع خضار وصويا صوص، وبجانبه أرز بسمتي وأكثر ما يميز الطبق أنه يجمع بين المذاق الحلو والحامض معًا، تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو صدر دجاج مقطع مكعبات.

4 ملاعق كاتشاب.

3 ملاعق عسل.

صويا صوص.

ملعقة صلصة حارة.

ملعقة خل أبيض.

ملح حسب الذوق.

رشة زنجبيل بودرة.

رشة فلفل أسود.

3 ملاعق طحين.

3 ملاعق نشاء.

ملعقة بيكينغ باودر.

زيت للقلي.

حبة فلفل خضراء/ حمراء/ صفراء.

حبة جزر مقطعة شرائح رفيعة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

ملعقة زنجبيل مهروس.

أرز بسمتي.

سمسم وبصل أخضر للتزيين.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء الدجاج المقطع وفوقه صويا صوص وخل وملح وملعقة زنجبيل بودرة وملعقة فلفل أسود والطحين والنشاء والبيكينغ باودر ونتبله جيدًا ثم نقليه ونضعه جانبًا .

في مقلاة نضع زيت وملعقة زنجبيل مهروس نقلبها ثم نضيف البصل والجزر والفلفل الملون ونرش عليهم ملح وفلفل أسود ونقلبهم معًا .

- نضيف صويا صوص والصلصة الحارة والكاتشاب والعسل ونتركهم قليلًا ثم نضيف الدجاج نحركها وأخيرًا نحل ملعقة نشاء في كوب ماء ثم نضيفه للخليط ونتركه يغلي لربع ساعة .

- بهذه الطريقة نكون انتهينا من تحضير دجاج كانتون نقدمه في طبق بجانب أرز بسمتي ونزينه بالسمسم والبصل الأخضر حسب الذوق .