دجاج كانتون الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 04:13 مساء

يعرف دجاج كانتون الصيني بأنه لذيذ للغاية، وهو عبارة عن دجاج مقلي مع خضار وصويا صوص، وبجانبه أرز بسمتي وأكثر ما يميز الطبق أنه يجمع بين المذاق الحلو والحامض معًا، تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو صدر دجاج مقطع مكعبات.
4 ملاعق كاتشاب.
3 ملاعق عسل.
صويا صوص.
ملعقة صلصة حارة.
ملعقة خل أبيض.
ملح حسب الذوق.
رشة زنجبيل بودرة.
رشة فلفل أسود.
3 ملاعق طحين.
3 ملاعق نشاء.
ملعقة بيكينغ باودر.
زيت للقلي.
حبة فلفل خضراء/ حمراء/ صفراء.
حبة جزر مقطعة شرائح رفيعة.
بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
ملعقة زنجبيل مهروس.
أرز بسمتي.
سمسم وبصل أخضر للتزيين.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء الدجاج المقطع وفوقه صويا صوص وخل وملح وملعقة زنجبيل بودرة وملعقة فلفل أسود والطحين والنشاء والبيكينغ باودر ونتبله جيدًا ثم نقليه ونضعه جانبًا .
في مقلاة نضع زيت وملعقة زنجبيل مهروس نقلبها ثم نضيف البصل والجزر والفلفل الملون ونرش عليهم ملح وفلفل أسود ونقلبهم معًا .
- نضيف صويا صوص والصلصة الحارة والكاتشاب والعسل ونتركهم قليلًا ثم نضيف الدجاج نحركها وأخيرًا نحل ملعقة نشاء في كوب ماء ثم نضيفه للخليط ونتركه يغلي لربع ساعة .
- بهذه الطريقة نكون انتهينا من تحضير دجاج كانتون نقدمه في طبق بجانب أرز بسمتي ونزينه بالسمسم والبصل الأخضر حسب الذوق .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
«منظمة الصحة» تتصدى للتلاعب بالجينوم البشري
طب وصحة
بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»
دولى
النائبة أسماء الخوجة: النار أطلقت بالقرب من مقر البرلمان وسمعنا تهديدات للنواب ...
ليبيا
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب بديل عن القهوة لخسارة الوزن