توست التفاح بالقرفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 12:03 مساء

توست رول بالتفاح فكرة جيدة لإدخال الفاكهة في وجبتك، فهو سهل وسريع التحضير، تعرفي معنا على طريقة التحضير في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
10شرائح توست.
2 حبة تفاح.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
2 ملعقة كبيرة زبيب.
رشة قرفة.
كوب مارشميلو.
زيت للقلي.
شربات.
كوب سكر بني.

طريقة التحضير
- نقوم أولا بعمل تفاح سوتيه، بإحضار مقلاة ونضع فيها الزبدة، ونترك الزبد على النار حتى تسيح نقوم بتقشير وتقطيع التفاح لمكعبات صغيرة الحجم.
- نضع مكعبات التفاح والزبيب في المقلاة مع الزبد مع رشة سكر بني ورشة قرفة ونقلب حتى ينضج التفاح ويصبح قوامه لينا.
- نرفع خليط التفاح من على النار ونتركه قليلا حتى يتخلص من السوائل.
- نحضر خبز التوست ونقطع الأطراف ونتخلص منها.
- نضع على طرف خبز التوست خليط التفاح مع قطعة مارشيمللو ثم نلفها على شكل رول ونغلقها بشكل جيد ونتركها قليلا.
- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت.
- نضع أصابع توست رول التفاح في المقلاة مع التقليب حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبيا.
- نرفع توست رول التفاح من المقلاة على طبق به خليط من السكر البني والقرفة، ونقلب أصابع التوست في خليط السكر البني والقرفة حتى يتغطى تماما، أو نضع الأصابع في الشربات.

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