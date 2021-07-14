توست التفاح بالقرفة

توست رول بالتفاح فكرة جيدة لإدخال الفاكهة في وجبتك، فهو سهل وسريع التحضير، تعرفي معنا على طريقة التحضير في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

10شرائح توست.

2 حبة تفاح.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زبيب.

رشة قرفة.

كوب مارشميلو.

زيت للقلي.

شربات.

كوب سكر بني.



طريقة التحضير

- نقوم أولا بعمل تفاح سوتيه، بإحضار مقلاة ونضع فيها الزبدة، ونترك الزبد على النار حتى تسيح نقوم بتقشير وتقطيع التفاح لمكعبات صغيرة الحجم.

- نضع مكعبات التفاح والزبيب في المقلاة مع الزبد مع رشة سكر بني ورشة قرفة ونقلب حتى ينضج التفاح ويصبح قوامه لينا.

- نرفع خليط التفاح من على النار ونتركه قليلا حتى يتخلص من السوائل.

- نحضر خبز التوست ونقطع الأطراف ونتخلص منها.

- نضع على طرف خبز التوست خليط التفاح مع قطعة مارشيمللو ثم نلفها على شكل رول ونغلقها بشكل جيد ونتركها قليلا.

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت.

- نضع أصابع توست رول التفاح في المقلاة مع التقليب حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبيا.

- نرفع توست رول التفاح من المقلاة على طبق به خليط من السكر البني والقرفة، ونقلب أصابع التوست في خليط السكر البني والقرفة حتى يتغطى تماما، أو نضع الأصابع في الشربات.