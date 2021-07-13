سلطة البطاطا التركية بالمعدنوس

سلطة البطاطا التركية من السلطات المميزة بطبقاتها الثلاث وألوانها، حيث تسلق البطاطا وتوضع طبقة مع المعدنوس وثانية مع الجزر وثالثة مع الملفوف الأحمر تعلمي الطريقة بالخطوات وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات

8 حبات بطاطا.

2 حبة جزر مبشورة.

½ رأس ملفوف أحمر مفروم.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

عصير ليمونة.

ملح حسب الذوق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

4 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة التحضير

- نقشر البطاطا ونسلقها حتى تصبح طرية تماما وسهلة الهرس.

- نضع ملعقتين من الزيت في مقلاة ونضيف برش الجزر ونحرك لدقيقتين ونزيله من المقلاة.

- في نفس المقلاة نضيف الملفوف وبقية الزيت ونقلبه لبضع دقائق.

- نهرس البطاطا جيدا ونضيف الزبدة المذابة وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والأحمر ونحرك جيدا.

- نوزع البطاطا على ثلاثة أطباق ثم نضيف إلى الأول الملفوف والثاني الجزر والثالث المعدنوس ونحرك جيدا.

- نضع نايلون في قالب كيك أو زبدية كي نخرج الطبقات بسهولة فيما بعد.

- نضع الطبقات حسب الذوق فيمكن وضع طبقة البطاطا والجزر أولا ثم طبقة المعدنوس ثم طبقة الملفوف.

- نغطي الطبق بالنايلون ونضعه في البراد لساعتين ثم نخرجه ونقلبه على طبق التقديم، وبذلك يكون جاهزا.

