سلطة البطاطا التركية بالمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 04:32 مساء

سلطة البطاطا التركية من السلطات المميزة بطبقاتها الثلاث وألوانها، حيث تسلق البطاطا وتوضع طبقة مع المعدنوس وثانية مع الجزر وثالثة مع الملفوف الأحمر تعلمي الطريقة بالخطوات وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات
8 حبات بطاطا.
2 حبة جزر مبشورة.
½ رأس ملفوف أحمر مفروم.
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.
عصير ليمونة.
ملح حسب الذوق.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
4 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة التحضير
- نقشر البطاطا ونسلقها حتى تصبح طرية تماما وسهلة الهرس.
- نضع ملعقتين من الزيت في مقلاة ونضيف برش الجزر ونحرك لدقيقتين ونزيله من المقلاة.
- في نفس المقلاة نضيف الملفوف وبقية الزيت ونقلبه لبضع دقائق.
- نهرس البطاطا جيدا ونضيف الزبدة المذابة وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والأحمر ونحرك جيدا.
- نوزع البطاطا على ثلاثة أطباق ثم نضيف إلى الأول الملفوف والثاني الجزر والثالث المعدنوس ونحرك جيدا.
- نضع نايلون في قالب كيك أو زبدية كي نخرج الطبقات بسهولة فيما بعد.
- نضع الطبقات حسب الذوق فيمكن وضع طبقة البطاطا والجزر أولا ثم طبقة المعدنوس ثم طبقة الملفوف.
- نغطي الطبق بالنايلون ونضعه في البراد لساعتين ثم نخرجه ونقلبه على طبق التقديم، وبذلك يكون جاهزا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا
دولى
وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار