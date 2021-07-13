حساء اللوز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 10:29 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير حساء شهي ومغذي بطريقة سهلة وسريعة، وهو حساء اللوز تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 ملاعق كبيرة دقيق.
2 ملعقة كبيرة سمن.
لتر مرق الدجاج.
رشة ملح.
كوب حليب كامل الدسم.
رشة فلفل أسود مطحون.
كوب لوز مقشر ومقسم لأنصاف.
رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير
- ضعى إناء على النار ثم نضع السمن و نضيف الدقيق و نقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف الحليب مع التقليب المستمر حتى يسمك القوام.
- ثم بالتدريج نضيف المرق مع التقليب المستمر على نار هادئة حتى الغليان.
- نتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونضيف اللوز ونقلب لمدة دقيقة، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا
دولى
وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ضعف تبريد مكيف السيارة.. أسبابه وعلاجه