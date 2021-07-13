حساء اللوز

نقدم إليكِ طريقة تحضير حساء شهي ومغذي بطريقة سهلة وسريعة، وهو حساء اللوز تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة سمن.

لتر مرق الدجاج.

رشة ملح.

كوب حليب كامل الدسم.

رشة فلفل أسود مطحون.

كوب لوز مقشر ومقسم لأنصاف.

رشة جوزة الطيب.



طريقة التحضير

- ضعى إناء على النار ثم نضع السمن و نضيف الدقيق و نقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف الحليب مع التقليب المستمر حتى يسمك القوام.

- ثم بالتدريج نضيف المرق مع التقليب المستمر على نار هادئة حتى الغليان.

- نتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونضيف اللوز ونقلب لمدة دقيقة، وتصبح جاهزة للتقديم.

