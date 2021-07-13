نقدم إليكِ طريقة تحضير حساء شهي ومغذي بطريقة سهلة وسريعة، وهو حساء اللوز تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 ملاعق كبيرة دقيق.
2 ملعقة كبيرة سمن.
لتر مرق الدجاج.
رشة ملح.
كوب حليب كامل الدسم.
رشة فلفل أسود مطحون.
كوب لوز مقشر ومقسم لأنصاف.
رشة جوزة الطيب.
طريقة التحضير
- ضعى إناء على النار ثم نضع السمن و نضيف الدقيق و نقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف الحليب مع التقليب المستمر حتى يسمك القوام.
- ثم بالتدريج نضيف المرق مع التقليب المستمر على نار هادئة حتى الغليان.
- نتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونضيف اللوز ونقلب لمدة دقيقة، وتصبح جاهزة للتقديم.