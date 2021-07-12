بيتزا الجبن واللحم المدخن

تعلمي معنا طريقة جديدة لتحضير بيتزا الجبن والتين واللحم المدخن وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

400 جرام عجينة بيتزا مفرودة، بحرارة الغرفة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

فص ثوم، مفروم

ملعقة كبيرة أوريجانو،

ملح

فلفل أسود،

كوب مربى التين

كوب جبنة موتزاريلا صغيرة، مقسومة بالنصف

كوب جبنة بيضاء، مقطعة مكعبات

75 غرامً لحم بقري مدخن، مقطع

2 حبة بصل أخضر، مقطع لشرائح رفيعة

طريقة التحضير

- توضع العجينة بالصينية، ترش بـ 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونفردها جيدًا.

- يرش الثوم ويفرد عليها، يرش الأوريجانو وتتبل بالملح والفلفل.

-تفرد مربى التين على العجينة مع التأكد من ترك 1 بوصة مسافة على أطراف العجينة.

- توزع الجبنة وشرائح اللحم المدخن على الوجه.

- تخبز على حرارة 250 درجة مئوية لمد 15 دقيقة تقريبًا حتى تنتفخ وتصبح ذهبية اللون.

- تنقل إلى لوح التقطيع وتُزيّن بشرائح البصل الأخضر وتُقدّم.

