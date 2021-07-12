بطاطا بالثوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 10:11 صباحا

بطاطا حلزوني بالثوم أو البطاطا سبيرال، هي عبارة عن بطاطا مسلوقة مهروسة مخلوطة بالنشاء والحليب ومقلية على شكل حلزونات وهي مقرمشة ولذيذة للغاية وتحضيرها سهل وسريع تعلميها معنا وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات
4 حبات بطاطا مسلوقة
4 ملاعق نشاء كبيرة
5 ملاعق حليب
بيضتان
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أسود
2 ملعقة ثوم بودرة

طريقة التحضير
- نسلق البطاطا حتى تصبح طرية تمامًا.
- نهرس البطاطا جيدًا لتصبح ناعمة ونضيف لها النشاء والحليب ليجعل قوام البطاطا متماسكًا.
- نضيف الملح والفلفل والثوم البودرة ونخلطها جيدًا ونضعها في كيس نايلون ونقص زاويته.
- نضع مقلاة فيها زيت متوسط الحرارة ونبدأ بعصر مزيج البطاطا فوق الزيت على شكل حلزونات ونقليها حتى تصبح ذهبية.
- نصفيها جيدًا من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبهذه الطريقة نكون قد حصلنا على بطاطا مقلية مقرمشة بطريقة جديدة ويقدم بجانبها مايونيز أو كاتشب .

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