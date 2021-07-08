يعد طبق ورقة اللحمة من الأطباق المشهورة في مصر؛ حيث يتم تقديمه بكثرة في الولائم، والمناسبات العامة، ويتميز باحتوائه على العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل: الفيتامينات، البروتينات، والنشويات.
ونقدم لك طريقة عمل ورقة اللحمة بالبطاطا، بحسب موقع «موضوع».
المكونات:
كيلو غرام من لحم الضأن.
ثلاث حبات كبيرة من البطاطا.
ثلاث حبات كبيرة من البندورة.
كزبرة طازجة.
ثلاثة فصوص من الثوم.
فلفل أسود، قرفة، توابل لحم، دبس الرمان، وفلفل حلو ملوّن (حسب الرغبة).
ثلاث بصلات.
طريقة التحضير:
نقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم، ونضعها في قدرٍ مناسب.
نقطّع البصل إلى شرائح، ثمّ نضيفه إلى اللحم.
نضيف القرفة، الفلفل الأسود، دبس الرمان، وتوابل اللحم.
نغطي القدر وندخله إلى البراد مدّةً لا تقلّ عن ثلاث ساعات.
نقطع البندورة، الفلفل الحلو، الثوم، والبطاطا.
نغلّف صينية فرن بورق القصدير، ثمّ نضع فوقها ورق الزبدة، ونسكب فيها الخضار المقطعة، ومزيج اللحم. نغطي الصينية بورق الزبدة، ثمّ بورق القصدير.
ندخل الصينية إلى الفرن على نارٍ متوسطة، ونتركها حتّى تنضج المكوّنات.