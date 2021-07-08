ورقة اللحمة بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 03:10 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يعد طبق ورقة اللحمة من الأطباق المشهورة في مصر؛ حيث يتم تقديمه بكثرة في الولائم، والمناسبات العامة، ويتميز باحتوائه على العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل: الفيتامينات، البروتينات، والنشويات.

ونقدم لك طريقة عمل ورقة اللحمة بالبطاطا، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:
كيلو غرام من لحم الضأن.
ثلاث حبات كبيرة من البطاطا.
ثلاث حبات كبيرة من البندورة.
كزبرة طازجة.
ثلاثة فصوص من الثوم.
فلفل أسود، قرفة، توابل لحم، دبس الرمان، وفلفل حلو ملوّن (حسب الرغبة).
ثلاث بصلات.

طريقة التحضير:
نقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم، ونضعها في قدرٍ مناسب.
نقطّع البصل إلى شرائح، ثمّ نضيفه إلى اللحم.
نضيف القرفة، الفلفل الأسود، دبس الرمان، وتوابل اللحم.
نغطي القدر وندخله إلى البراد مدّةً لا تقلّ عن ثلاث ساعات.
نقطع البندورة، الفلفل الحلو، الثوم، والبطاطا.
نغلّف صينية فرن بورق القصدير، ثمّ نضع فوقها ورق الزبدة، ونسكب فيها الخضار المقطعة، ومزيج اللحم. نغطي الصينية بورق الزبدة، ثمّ بورق القصدير.
ندخل الصينية إلى الفرن على نارٍ متوسطة، ونتركها حتّى تنضج المكوّنات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل
عربى
حلم ميسي مع الأرجنتين يقترب بنهائي مثير أمام البرازيل بعد 4 إخفاقات في كوبا ...
رياضة عالمية
6 مباريات جديدة في الأسبوع الـ17 من الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء
رياضة محلية
اغتيال رئيس هايتي في منزله وإصابة زوجته
دولى
مشروع قرار تونسي بمجلس الأمن يدعو إثيوبيا لوقف ملء سد النهضة
عربى
إيطاليا طرفا أول في نهائي «يورو 2020» بعد عبور إسبانيا بركلات الترجيح
رياضة عالمية
تطورات «كورونا»: العالم تحت رحمة «دلتا».. وجهود إندونيسية لتأمين الأكسجين
عربى
شاهد مواجهة المحلة (0 × 3) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة حساء للتخلص من سموم الجسم