ورقة اللحمة بالبطاطا

(أرشيفية: الإنترنت)

يعد طبق ورقة اللحمة من الأطباق المشهورة في مصر؛ حيث يتم تقديمه بكثرة في الولائم، والمناسبات العامة، ويتميز باحتوائه على العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل: الفيتامينات، البروتينات، والنشويات.

ونقدم لك طريقة عمل ورقة اللحمة بالبطاطا، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:

كيلو غرام من لحم الضأن.

ثلاث حبات كبيرة من البطاطا.

ثلاث حبات كبيرة من البندورة.

كزبرة طازجة.

ثلاثة فصوص من الثوم.

فلفل أسود، قرفة، توابل لحم، دبس الرمان، وفلفل حلو ملوّن (حسب الرغبة).

ثلاث بصلات.