وصفة حساء للتخلص من سموم الجسم

(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت خبيرة تغذية أسترالية وصفة حساء مبتكرة للتخلص من السموم وإعادة ضبط الجسم إلى وضعيته الطبيعية، بطريقة سهلة وسريعة.

وقالت سوزي بوريل، من سدني، إنها تحب حساء الخضار المبشور والمُغطّى بجبن البارميزان والبروكلي، لأنه يعمل دائمًا على جعلها تشعر بتحسن، وفق موقع «24».

وبحسب سوزي فإن مكونات الوصفة تشمل مجموعة من الخضار بما في ذلك الكراث والبصل والطماطم المفرومة والجزر واليقطين والكرفس والبروكلي، إضافة إلى بعض الزيت ومرق الخضار وجبن البارميزان.

وشاركت سوزي عبر صفحتها على «إنستغرام»، طريقة التحضير على النحو التالي:

سخني زيت الزيتون مع البصل في قدر كبير، ثم أضيفي الكراث وقومي بطهيه برفق على نار خفيفة حتى يصبح طريًا.

بعد ذلك أضيفي المرق والطماطم والجزر واليقطين.

بمجرد الانتهاء من ذلك، قومي بغلي المزيج، واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل وضع البروكلي والبراميزان.

وحصلت الوصفة على اهتمام الكثير من متابعي سوزي؛ حيث عبّر العديد منهم عن رغبته بتجربتها في أقرب فرصة، وفق ما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.