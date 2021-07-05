رقائق البطاطا بأفضل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 12:08 مساء
رقائق البطاطا (الإنترنت)

إليك طريقة سهلة لعمل رقائق البطاطا في مطبخك، بوصفة تضمن لك الحصول على أفضل نتيجة، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات
بطاطا - 4
ملح - بحسب الرغبة
زيت نباتي - 4 أكواب

الطريقة في خمس خطوات
1- اغسلي حبات البطاطا وضعيها في طبق، ثم قشّريها وقطّعيها إلى شرائح رقيقة جداً.

2- اغسلي شرائح البطاطا ثمّ ضعيها في واغمريها بالماء، واتركيها لـ10 دقائق، ثم صفّيها وضعيها في وعاء.

3- سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة.

4- أضيفي شرائح البطاطا إلى الزيت واقليها حتي تصبح ذهبية اللون.

5- صفّي البطاطا من الزيت وضعيها على محارم ورقية في وعاء، ثم نكّهي بالملح وقدّميها.. وصحتين.

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