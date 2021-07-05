رقائق البطاطا بأفضل طريقة

إليك طريقة سهلة لعمل رقائق البطاطا في مطبخك، بوصفة تضمن لك الحصول على أفضل نتيجة، وفق «أطيب طبخة».
المكوّنات
بطاطا - 4
ملح - بحسب الرغبة
زيت نباتي - 4 أكواب
الطريقة في خمس خطوات
1- اغسلي حبات البطاطا وضعيها في طبق، ثم قشّريها وقطّعيها إلى شرائح رقيقة جداً.
2- اغسلي شرائح البطاطا ثمّ ضعيها في واغمريها بالماء، واتركيها لـ10 دقائق، ثم صفّيها وضعيها في وعاء.
3- سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة.
4- أضيفي شرائح البطاطا إلى الزيت واقليها حتي تصبح ذهبية اللون.
5- صفّي البطاطا من الزيت وضعيها على محارم ورقية في وعاء، ثم نكّهي بالملح وقدّميها.. وصحتين.