حضري الآيس كريم

الآيس كريم من الأصناف اللذيذة والمنعشة خلال فصل الصيف خصوصًا، فإليك طريقة تحضير الآيس كريم حسب «موضوع».



المكوّنات

كوبان ونصف من السُّكر.

ستة أكوابٍ من الحليب كامل الدَّسم.

عودٌ واحدٌ من الفانيلا الطَّازجة.

صفار ست عشرة بيْضة. كوبان من الكريمة الطَّازجة.