حضري الآيس كريم

الآيس كريم من الأصناف اللذيذة والمنعشة خلال فصل الصيف خصوصًا، فإليك طريقة تحضير الآيس كريم حسب «موضوع».
المكوّنات
كوبان ونصف من السُّكر.
ستة أكوابٍ من الحليب كامل الدَّسم.
عودٌ واحدٌ من الفانيلا الطَّازجة.
صفار ست عشرة بيْضة. كوبان من الكريمة الطَّازجة.
طريقة التَّحضير
يخلْط الحليب مع الكريمة في قدرٍ معدنيٍّ متوسط الحجم، ويترك ليغلي ثمَّ يضاف عود الفانيلا.
يخفْق صفارِ البيْض مع السُّكر في وعاءٍ آخر باستعمالِ الشَّوكة، مع التَّقليب جيداً إلى أنْ يمْتزج الخليطُ تمامًا.
يضاف ثلثِ كميّة خليط الحليب والكريمة إلى صفارِ البيْض، والتَّحريكُ جيدًا باستعمالِِ الخفَّاقة اليدويّة.
يسكب خليط البيْض داخل قدرِ الحليب والكريمة ثمَّ تحريكه بسرعةٍ خفيفةٍ على نارٍ هادئةٍ حتى يغلظَ الخليطُ قليلاً.
يرفع القدرِ من على النار وتصفيته في مِصفاةٍ ذات ثقوب متناهيةٍ في الصّغر.
يسكب الخليطِ المُصفَّى في وعاءٍ زجاجيٍّ نظيفٍ.
يوضع الخليط في البرّاد إلى أنْ يبردَ تمامًا.
يوضع الخليط البارد في ماكينة الآيس كريم، مع مراعاة التقيُّد بإرشادات الماكينة.
يحفظ الآيس كريم في وعاءٍ بغطاء، ثمَّ يوضع داخل المبرد لحين استخدامِها.