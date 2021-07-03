دجاج مشوي بأفضل وصفة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 11:58 صباحا

الدجاج المشوي من الوجبات المحبّبة للجميع، واليوم نقدم لك طريقة مثالية للحصول على دجاج مشوي لذيذ وشهي، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات
دجاج كامل - كيلوغرام
ملح - بحسب الرغبة
لبن زبادي - نصف كوب
زيت زيتون - 3 ملاعق كبيرة
عصير ليمون حامض - 3 ملاعق كبيرة
بابريكا - ملعقة صغيرة
هيل مطحون - ملعقة صغيرة
ثوم بودرة - ملعقة كبيرة
كزبرة جافة - ملعقة كبيرة
زنجبيل مطحون - ملعقة صغيرة
كركم - ملعقة صغيرة
بهارات مشكلة - ملعقة صغيرة

طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي اللبن الزبادي، عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون ثم نكهي بالملح، البابريكا، الهيل، الزنجبيل، الكزبرة، الثوم، الكركم والبهارات المشكلة.
2- أخلطي المكونات حتى تتداخل ثم زيدي الدجاج.
3- قلبي المكونات حتى تتداخل ثم غطي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالى 3 ساعات.
4-ضعي الدجاج في صينية فرن ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لحوالى 40 دقيقة. اتبعي هذه الخطوات للحصول على دجاج مشوي طري في كل مرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ركلات الترجيح تبتسم لـ«إسبانيا» وتقودها لنصف نهائي يورو 2020 على حساب سويسرا
رياضة عالمية
شاهد مواجهة أبوسليم (3 × 2) رفيق في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
هبوط اضطراري لطائرة شحن أميركية فوق المحيط الهادي
دولى
الرئيس الصيني: التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مسارا تاريخيا لا رجوع فيه
دولى
اليوم.. 4 مباريات في الأسبوع الـ16 للدوري الليبي
رياضة محلية
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
بايدن «يقدر» الشراكة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا
ليبيا
حظر إعلانات إنقاص الوزن على «بينترست»
طب وصحة
ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟
ليبيا
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تعثر القاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول «الدفاع»
ليبيا
السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احتدام السباق إلى الفضاء بين المليارديرات