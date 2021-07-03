دجاج مشوي بأفضل وصفة

الدجاج المشوي من الوجبات المحبّبة للجميع، واليوم نقدم لك طريقة مثالية للحصول على دجاج مشوي لذيذ وشهي، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات

دجاج كامل - كيلوغرام

ملح - بحسب الرغبة

لبن زبادي - نصف كوب

زيت زيتون - 3 ملاعق كبيرة

عصير ليمون حامض - 3 ملاعق كبيرة

بابريكا - ملعقة صغيرة

هيل مطحون - ملعقة صغيرة

ثوم بودرة - ملعقة كبيرة

كزبرة جافة - ملعقة كبيرة

زنجبيل مطحون - ملعقة صغيرة

كركم - ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة - ملعقة صغيرة