دجاج مشوي بأفضل وصفة

الدجاج المشوي من الوجبات المحبّبة للجميع، واليوم نقدم لك طريقة مثالية للحصول على دجاج مشوي لذيذ وشهي، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات
دجاج كامل - كيلوغرام
ملح - بحسب الرغبة
لبن زبادي - نصف كوب
زيت زيتون - 3 ملاعق كبيرة
عصير ليمون حامض - 3 ملاعق كبيرة
بابريكا - ملعقة صغيرة
هيل مطحون - ملعقة صغيرة
ثوم بودرة - ملعقة كبيرة
كزبرة جافة - ملعقة كبيرة
زنجبيل مطحون - ملعقة صغيرة
كركم - ملعقة صغيرة
بهارات مشكلة - ملعقة صغيرة
طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي اللبن الزبادي، عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون ثم نكهي بالملح، البابريكا، الهيل، الزنجبيل، الكزبرة، الثوم، الكركم والبهارات المشكلة.
2- أخلطي المكونات حتى تتداخل ثم زيدي الدجاج.
3- قلبي المكونات حتى تتداخل ثم غطي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالى 3 ساعات.
4-ضعي الدجاج في صينية فرن ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لحوالى 40 دقيقة. اتبعي هذه الخطوات للحصول على دجاج مشوي طري في كل مرة.