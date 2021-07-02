حضري الجبن السائل

تعرفي معنا عزيزتي اليوم على طريقة تحضير الجبن السائل، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

حليب بودرة - كوبان

ماء - 7 أكواب

خلّ أبيض - ربع كوب

قشدة - 4 ملاعق كبيرة

حليب سائل - ملعقتان كبيرتان

ملح - بحسب الرغبة