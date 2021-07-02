حضري الجبن السائل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 12:35 مساء

تعرفي معنا عزيزتي اليوم على طريقة تحضير الجبن السائل، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات
حليب بودرة - كوبان
ماء - 7 أكواب
خلّ أبيض - ربع كوب
قشدة - 4 ملاعق كبيرة
حليب سائل - ملعقتان كبيرتان
ملح - بحسب الرغبة

طريقة العمل
1- في قدر على نار متوسطة، أخلطي الحليب البودرة والماء واتركي المزيج حتى يغلي.
2- أضيفي الخل واتركي المزيج على النار حتى ينفصل الجبن عن السوائل.
3- صفّي الجبن من السوائل واغسليه بالماء حتي تتخلصي من نكهة الخلّ.
4- ضعي الجبن في مصفاة واتركيه حتي تتصفّى منه الماء.
5- أدخلي الجبن إلي الثلاجة لـ12 ساعة.
6- في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب، القشدة، الملح والجبن. أخلطي المزيج حتى يتجانس.
7- ضعي الجبن السائل في وعاء محكم الإغلاق واحتفظي به في الثلاجة واستخدمي منه بقدر احتياج أسرتك.. وصحتين.

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