اليابان: البطيخ المربع ليس صالحا للأكل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 03:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، الأربعاء، أن البطيخ المربع، الذي يتم حصاده بينما لم يصل إلى مرحلة النضج، ليس صالحا للأكل ويتم شراؤه بشكل عام كزينة في أماكن مثل المتاجر ومحلات الفاكهة.

ويتم إنتاج هذا البطيخ على شكل مكعبات مساحتها نحو 18 سنتيمترا من خلال زراعته في حاويات بلاستيكية شفافة مع إطارات حديدية تسمح بدخول أشعة الشمس الكافية، وفق موقع «24».

وبدأ إنتاج هذا النوع من البطيخ قبل نحو 50 عاما، بهدف إنشاء فاكهة من السهل تخزينها في الثلاجة، بحسب «كيودو».

ومنذ ذلك الحين انخفض عدد مزارعي البطيخ المربع إلى سبعة، بينما شهدت درجات الحرارة المنخفضة منذ أبريل من هذا العام حصاد المنتج بعد أسبوع من المعتاد.

ويبلغ وزن كل بطيخة نحو ستة كيلوغرامات.

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