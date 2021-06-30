يخنة حمص وخضراوات

(أرشيفية: الإنترنت)

يخنة الحمص أكلة صيفية سريعة التحضير تحتوي على مكونات عديدة مغذية ولطيفة على المعدة، وغنية بالفيتامينات والبروتينات، قد تشبه هذه الوصفة المسقعة إلى حد كبير، لكن هناك اختلافًا في المكونات وطريقة التحضير، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

باذنجان مقطع إلى مكعبات.

حبة فلفل أصفراء (مقطعة).

حبة فليفل أخضر(مقطعة).

بصلة حمراء متوسطة (مقطعة).

½ كوب قرع الجوز (مقطع مكعبات).

حبة كبيرة أو ٢ كوسة صغيرة مقطعة إلى شرائح.

3 فصوص ثوم مهروسة بقشرها.

ملعقة كبيرة زعتر أو أعشاب مختلطة مجففة.

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم ناعمًا.

1-2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

علبة واحدة من صلصة الطماطم العضوية أو الطماطم المقطعة.

علبة حمص.

ملح البحر .

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية، يوضع الخضار في مقلاة كبيرة مع زيت جوز الهند وبعض ملح البحر والفلفل الأسود والأعشاب المجففة. - تحمص لمدة 20-25 دقيقة حتى يوضع الخضار طريًّا.

- تضاف صلصة الطماطم، والخضراوات المشوية، والحمص إلى قدر كبير على نار متوسطة. تتبل حسب الحاجة بأعشاب إضافية، واتركيها تنضج لمدة ٥ دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.