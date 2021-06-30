بطاطا حلوة بجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 11:20 صباحا

البطاطا الحلوة مع جوز الهند، من الحلويات الغنية والمفيدة للجهاز الهضمي، وتعزز مناعة الجسم، فهي خليط من البطاطا الحلوة المهروسة والممزوجة بالحليب وجوز الهند اللذيذ والمغذي. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بطاطا حلوة كبيرة.
ماء للسلق.
3 أكواب حليب سائل.
3 ملاعق صغيرة زبد.
5 ملاعق كبيرة سكر.
نصف كوب جوز هند.
ربع كوب زبيب.

طريقة التحضير
- نقشر البطاطا ونقطعها مكعبات كبيرة ونسلقها بالماء حتى تنضج.
- بعد أن تنضج نصفيها ونضعها في إناء عميق ونبدأ بهرسها.
- نضيف عليها الحليب بالتدريج مع الهرس لتشرب كل الحليب ثم نضيف السكر وجوز الهند والزبيب والزبد ونخلطها جيدًا معًا.
- ندهن الصينية بالزبد ونصب فيها الخليط ونخبزها لمدة نصف ساعة على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- بعد الاستواء نترك الحلى حتى يبرد ثم نقطعه، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم.

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بطاطا حلوة بجوز الهند