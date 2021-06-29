عجة الباذنجان

(أرشيفية: الإنترنت)

عجة الباذنجان، طبق سهل وسريع التحضير، ومكوناته بسيطة، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ثلاث ثمرات باذنجان.

أربع بيضات بيض.

ملعقة طعام خل.

كأس حليب.

أربع ملاعق طعام زيت زيتون.

1 ½ كأس طحين.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

بصلتان خضراوان مفرومتان.

½ كأس بقدونس.

ملح.

فلفل.

كأس جبن مبشور.

طريقة التحضير

- نقطع الباذنجان مكعبات ونقليه جيدًا في زيت وفير.

- في وعاء عميق نضع البيض ونضيف الخل واللبن وزيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها البعض.

- نضيف الطحين بالتدريج ثم البيكنغ باودر ونخلطها مع المكونات السابقة حتى نحصل على مزيج كريمي سميك.

- نضيف البصل والبقدونس ثم قطع الباذنجان المقلية ونقلب المكونات حتى تندمج وتختلط مع بعضها.

- نضيف الملح والفلفل ونخلطها جيدًا.

- ندهن صينية الفرن ونوزع الخليط بشكل متساوٍ.

- نرش الجبن ونوزعه على كامل الخليط في الصينية.

- ندخل الصينية إلى الفرن على حرارة 180 لمدة عشرين دقيقة ثم نشغل المشواة في آخر 5 دقائق حتى يذوب الجبن تمامًا ويكتسب اللون الذهبي المطلوب.

- نخرج الصينية ونزينها بالبقدونس ونقطعها حسب الرغبة وتصبح جاهزة للتقديم.

