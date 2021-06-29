سموثي المانجو والبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 12:05 مساء

يعد سموثي المانجو مع البرتقال من العصائر المميزة والشهية، التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، التي تعزز صحة القلب والشرايين وصحة الجهاز الهضمي.
وهي مغذية للصغار والكبار، وتحضيرها سهل، حيث يمزج المانجو مع عصير البرتقال، ويضاف إليه الثلج والعسل أو السكر حسب الذوق.

المكونات
ثمرتا مانجو.
خمس ثمرات برتقال.
عسل حسب الذوق (أو سكر).
مكعبات ثلج.

طريقة التحضير
- نقشر ثمرات المانجو ونقطعها ونضعها في الخلاط الكهربائي.
- نغسل حبات البرتقال ونعصرها ونضيف العصير فوق المانجو في الخلاط.
- نضيف العسل على المانجو المقطع وعصير البرتقال ونشغل الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- نضيف مكعبات الثلج ونشغل الخلاط حتى يتكسر الثلج ويمتزج مع بقية المكونات.
- نسكب العصير في أكواب التقديم، وبذلك يكون جاهزًا.

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