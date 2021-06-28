ملوخية بالدجاج

(أرشيفية: الإنترنت)

تعد الملوخية بالدجاج أكلة مميزة ومشهورة جدًّا في بلاد الشام، وتعتبر من أطيب الأكلات السورية، وما يميزها هو طبخ الورقة كاملة وليست مفرومة، فورقتها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان. تعلمي طريقة تحضيرها معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «الطريقة».



المكونات

كيلو ملوخية ورق يابسة.

نصف كيلو قطع دجاج.

ملح فلفل، حسب الرغبة.

مكعب ماجي.

سمن.

كزبرة وثوم مفروم فرمًا ناعمًا.



طريقة التحضير

- نسلق الدجاج جيدًا ثم نفصل العظم عن اللحم.

- نصفي الملوخية من الماء جيدًا ثم نضيفها فوق مرق الدجاج لتغلي.

- نصفيها من مرق الدجاج ثم نقليها بالسمن.

- نضيف عليها الدجاج والكزبرة والثوم ومكعب ماجي مع قليل من الماء ونتركها لتنضج ثم نقدمها.

- نزينها باللوز المقلي (اختياري).

