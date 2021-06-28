مقرمشات شهية في خطوات بسيطة

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير المقرمشات المالحة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بطعمها الشهي في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوبا دقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة بيكينغ باودر.

ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة ملح.

4 ملاعق زيت.

كوب ونصف ماء دافئ.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء نصف كوب ماء دافئ، وملعقة خميرة والسكر ونتركها 5 دقائق لتتفاعل.

- نضيف الدقيق بالتدريج مع الماء حسب الحاجة ونضيف البيكينغ باودر وبيكربونات الصوديوم والملح ونعجن جيدًا.

- نضيف الزيت كمرحلة أخيرة ونعجنها جيدًا ونغطي العجينة لساعة حتى تتخمر.

- بعد ساعة نقسمها ونرش الدقيق على الخشب ونفردها بالشوبك ونشكلها كما نريد.

- نرتبها في صينية على ورق زبدة وفي عود خشبي نثقبها من الأعلى وندهنها بالفرشاة بخليط زيت وماء.

- نرش على كلٍّ منها ملحًا خشنًا، وندخلها الفرن على درجة ١٨٠ ونتركها حتى تصبح ذهبية.

- بهذه الطريقة نكون حصلنا على بسكويت مالح مقرمش ودون تكلفة.

