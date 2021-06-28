مقرمشات شهية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 01:03 مساء

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير المقرمشات المالحة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بطعمها الشهي في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوبا دقيق.
ملعقة صغيرة سكر.
ملعقة صغيرة خميرة فورية.
نصف ملعقة بيكينغ باودر.
ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم.
نصف ملعقة ملح.
4 ملاعق زيت.
كوب ونصف ماء دافئ.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء نصف كوب ماء دافئ، وملعقة خميرة والسكر ونتركها 5 دقائق لتتفاعل.
- نضيف الدقيق بالتدريج مع الماء حسب الحاجة ونضيف البيكينغ باودر وبيكربونات الصوديوم والملح ونعجن جيدًا.
- نضيف الزيت كمرحلة أخيرة ونعجنها جيدًا ونغطي العجينة لساعة حتى تتخمر.
- بعد ساعة نقسمها ونرش الدقيق على الخشب ونفردها بالشوبك ونشكلها كما نريد.
- نرتبها في صينية على ورق زبدة وفي عود خشبي نثقبها من الأعلى وندهنها بالفرشاة بخليط زيت وماء.
- نرش على كلٍّ منها ملحًا خشنًا، وندخلها الفرن على درجة ١٨٠ ونتركها حتى تصبح ذهبية.
- بهذه الطريقة نكون حصلنا على بسكويت مالح مقرمش ودون تكلفة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق عيادات خاصة وصيدليات في بنغازي
ليبيا
بلجيكا تجرد البرتغال من لقب أوروبا وتبلغ ربع النهائي لملاقاة إيطاليا بعد حبس ...
رياضة عالمية
ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية
دولى
وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)
ليبيا
البعثة الأممية تعلن التوصل إلى «صيغ توافقية» حول العديد من القضايا العالقة بشأن ...
ليبيا
صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
تيار أفريقي يقاوم مبادرات إعادة المرتزقة: «قنابل موقوتة»
ليبيا
واشنطن: اتصالات سرية مع تركيا والإمارات بخصوص التدخل في ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي