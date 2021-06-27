حساء الذرة على الطريقة الصينية

شوربة الذرة الصينية لذيذة للغاية وسهلة التحضير، ومكوناتها هي ذرة بالكريمة مع النشا وبياض البيض والدجاج والمرق تمزج معًا وتصبح جاهزة للتقديم، تعلميها معنا وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات

2 ملعقة طعام نشا الذرة.

بياض بيضتين.

صدر دجاج مسلوق ومقطع تقطيعاً ناعمًا.

4 كأس مرق دجاج.

علبة ذرة حلوة بالكريمة.

ملح حسب الذوق.

ملعقة طعام بصل أخضر مفروم.

طريقة التحضير

- نضع مرق الدجاج في قدر عميق ونضيف الدجاج المقطع ونتركه يغلي على نار عالية .

- بعد الغليان نضيف الذرة بالكريمة والملح، ونحرك المكونات جيدًا ونتركها تغلي .

- نذوب النشا بملعقة من الماء البارد ثم نضيفه للشوربة ونحرك المكونات جيدًا .

- نضيف بياض البيض مع الاستمرار بالتحريك حتى يتوزع جيدًا في الشوربة ونترك المكونات جميعها تغلي لدقيقتين .

- نصب الشوربة في طبق التقديم ونزين بالبصل الأخضر، وبذلك تكون جاهزة .