حساء الذرة على الطريقة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 04:35 مساء

شوربة الذرة الصينية لذيذة للغاية وسهلة التحضير، ومكوناتها هي ذرة بالكريمة مع النشا وبياض البيض والدجاج والمرق تمزج معًا وتصبح جاهزة للتقديم، تعلميها معنا وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات
2 ملعقة طعام نشا الذرة.
بياض بيضتين.
صدر دجاج مسلوق ومقطع تقطيعاً ناعمًا.
4 كأس مرق دجاج.
علبة ذرة حلوة بالكريمة.
ملح حسب الذوق.
ملعقة طعام بصل أخضر مفروم.

طريقة التحضير
- نضع مرق الدجاج في قدر عميق ونضيف الدجاج المقطع ونتركه يغلي على نار عالية .
- بعد الغليان نضيف الذرة بالكريمة والملح، ونحرك المكونات جيدًا ونتركها تغلي .
- نذوب النشا بملعقة من الماء البارد ثم نضيفه للشوربة ونحرك المكونات جيدًا .
- نضيف بياض البيض مع الاستمرار بالتحريك حتى يتوزع جيدًا في الشوربة ونترك المكونات جميعها تغلي لدقيقتين .
- نصب الشوربة في طبق التقديم ونزين بالبصل الأخضر، وبذلك تكون جاهزة .

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