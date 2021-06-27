كرات السميد التركية

كرات السميد التركية حلوى اخترناها لكم من المطبخ التركي. مكوناتها بسيطة وتحضيرها سهل وسريع، تعلميها معنا وأعديها بنفسكَِ في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 بيضات.

كوبان ونصف طحين.

كوبان ونصف سميد ناعم.

2 ملعقة فانيليا.

نصف كوب حليب رائب.

نصف كوب زيت.

ربع كوب جوز هند.

2 ملعقة بيكنغ باودر.

قطر.

طريقة التحضير

- في وعاء نخلط البيض الحليب والفانيليا والزيت ونخفقها جيدًا.

- نضيف عليها كلاً من السميد وجوز الهند والبيكينغ باودر ونخلطها، ثم نضيف الطحين بالتدريج مع العجن المستمر لنحصل على عجينة ناعمة.

- نبدأ بتشكيلها على هيئة كرات متساوية بالحجم.

نغمس الكرات بالسميد الناعم ونرتبها في صينية على ورق زبدة ونخبزها على درجة ٢٢٠ مع مراقبتها حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد أن نخرجها من الفرن وهي حارة نسقيها بالقطر ثم نرتبها في طبق ونزين وجهها بالفستق الحلبي الناعم أو اللوز وتصبح جاهزة للتقديم.