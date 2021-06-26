صوص القهوة

صوص القهوة (الإنترنت)

يحفل صوص القهوة بالطاقة وسعراته الحرارية 233 سعر حراري، مع دهون قليلة بنسبة 10 غرام وليس بها بروتين أو كوليسترول.

إليك طريقة تحضير صوص القهوة للحلويات، بوصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المقادير:

كوب ونصف حليب

ملعقه كبيرة زبد

1/2 كوب قهوة (سائله محضرة)

ملعقه ونصف نشا

ملعقه كبيره فانيليا (سائلة)

سكر للتحلية (حسب رغبتك)

خطوات التحضير

يمزج السكر والنشا فى قدر ويضاف الحليب مع التحريك على النار.

تضاف القهوة وتقلب حتى يصبح الخليط ناعم وسميك ثم ترفع من على النار ويضاف إليها الزبد وتترك لتبرد.. وتستخدم فى عمل الحلويات وتزيين التورتة.

