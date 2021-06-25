حضري طاجين الجبن بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 12:00 مساء
طاجين الجبن مع الدجاج (الإنترنت)

من المطبخ المغاربي، نقدم لك طاجين الجبن مع الدجاج، فتعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة حسب لـ«أطيب طبخة».

المكونات:
قطع دجاج مقطعة إلى مكعّبات صغيرة.
رأس واحد البصل المقشر والمفروم بشكل ناعم.
ثلاثة فصوص الثوم المقشر والمفروم ناعما.
ملعقة صغيرة ملح الطعام.
نصف ملعقة فلفل أسود.
كوبان ونصف من الماء.
ملعقة ونصف كبيرة سمن.
مكوّنات الخلطة.
نصف كيلو بطاطا.
خمس بيضات حجم متوسط.
300 جرام الجبن.
معدنوس طازج مفروم .
رشة ملح.

طريقة التحضير:
- اقلي البصل المفروم والثوم في قدر التسخين بعد إضافة كميّة من السمن، وأضيفي عليه كلا من الملح والفلفل والتوابل التي ترغبين بإضافتها وقلبيها جيدا إلى أن يذبل البصل والثوم ويصبح بلون ذهبي.
- أضيفي قطع الدجاج المفرومة إلى قدر البصل والثوم، وخفضي النار إلى أدنى درجة ثم قلبيها جيدا لتختلط بالتوابل والبصل والثوم.
- اسكبي على القدر كمية من الماء، بحيث يغطي كمية الدجاج المتوافرة، ثم ضعي الغطاء عليها إلى أن تنضج تماما.
- قشري حبات البطاطا وقطعيها إلى مكعباتٍ صغيرة، ثم ضعيها في مصفاة الطعام واغسليها جيدا.
اقلي قطع البطاطا بالقليل من الزيت أو السمن، ثم ضعيها في قدر آخر على النار، ثم أضيفي فوقها الجبن اللين، وحركيها معا إلى أن تذوب الجبنة وتتداخل مع البطاطا المقلية.
- أخرجي قطع الدجاج الناضجة من القدر الأول، وقطعيها إلى قطعٍ صغيرة ثم أضيفيها إلى خليط البطاطا والجبن.
- أضيفي إلى الخليط السابق كلا من المعدنوس المفروم وبقايا المرق والبيضات الخمس بعد خفقها جيدا بالشوكة وحركي المزيج.
- ضعي كامل الخليط في صينية الفرن بعد دهن قاعها وحوافها بالقليل من السمنة أو الزيت، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180مئوية، حتى يجف المرق عنها تماما، ويصبح سطحها بلون ذهبي.
- أخرجي الصينية من الفرن وقطعي الطاجين إلى مربعات متساوية ورتبيها في طبق التقديم.

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