ششبرك باللبن

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة عمل ششبرك باللبن من المطبخ السوري، وفقا لـ«موضوع».

المكونات:

كيلو غرام من اللبن الزبادي.

أربعة أكواب من مرق الدجاج، أو اللحم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون لتحمير الثوم.

ملعقة كبيرة من كل من، نشا الذرة. الثوم المهروس. أوراق النعناع المجففة. الزيت النباتي.

مكونات العجينة:

ثلاثة أكواب من الطحين المنخول.

كوب وربع من الحليب.

ملعقتان صغيرتان من كل من، زيت زيتون. ملح.

مكوّنات الحشوة:

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم (كفتة).

بصلة مُقطّعة إلى مكعبات صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من كلٍ من، الثوم المهروس. الخل.

نصف ملعقة صغيرة من كل من، القرفة. الهال. الفلفل الحلو. الفلفل الأسود. جوزة الطيب.

ملح، حسب الرغبة.