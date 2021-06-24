ششبرك باللبن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 02:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة عمل ششبرك باللبن من المطبخ السوري، وفقا لـ«موضوع».

المكونات:
كيلو غرام من اللبن الزبادي.
أربعة أكواب من مرق الدجاج، أو اللحم.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون لتحمير الثوم.
ملعقة كبيرة من كل من، نشا الذرة. الثوم المهروس. أوراق النعناع المجففة. الزيت النباتي.

مكونات العجينة:
ثلاثة أكواب من الطحين المنخول.
كوب وربع من الحليب.
ملعقتان صغيرتان من كل من، زيت زيتون. ملح.

مكوّنات الحشوة:
نصف كيلو غرام من اللحم المفروم (كفتة).
بصلة مُقطّعة إلى مكعبات صغيرة.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
ملعقتان صغيرتان من البقدونس المفروم.
ملعقة صغيرة من كلٍ من، الثوم المهروس. الخل.
نصف ملعقة صغيرة من كل من، القرفة. الهال. الفلفل الحلو. الفلفل الأسود. جوزة الطيب.
ملح، حسب الرغبة.

طريقة التحضير:
خلط مكونات الحشوة معا بشكل جيد.
عجن مكونات العجينة معا بشكل جيد في العجانة، حتى نحصل على عجينة متماسكة.
تغطية العجينة، وتركها مدة ساعة حتى ترتاح.
تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، ثم فرد الكرات إلى دوائر رقيقة باستخدام النشابة.
وضع مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة في منتصف كل دائرة من العجين.
ثني دوائر العجين على الحشوة، وإغلاق أطرافها حتى نحصل على عجين بشكل نصف دائرة.
لف طرفي كل نصف دائرة محشوّة من الزاويتين، ولصقهما مع بعضهما حتى نحصل على قبعة صغيرة.
رش صينية بالقليل من الطحين، ثم وضع قبعات الششبرك فيها.
تسخين كمية جيدة من الزيت النباتي في وعاء على النار.
تحمير قبعات الششبرك في الزيت إلى أن تكتسب اللون الذهبي.
إخراج القبعات من الزيت، ووضعها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الفائض، وبالإمكان وضعها في الثلاجة أثناء تجهيز اللبن.
خلط اللبن، والنشا معا بشكل جيد، ثم وضع الخليط مع المرق في وعاء على نار متوسطة الحرارة، وتحريك الخليط باستمرار إلى أن يبدأ بالغليان.
وضع القبعات في خليط اللبن، وتحريكها بهدوء، وباستمرار مدة نصف ساعة على نار خفيفة.
تحمير الثوم في زيت الزيتون في وعاء على النار، ثم وضعه فوق اللبن.
وضع الششبرك في طبق التقديم، وتزيينه بأوراق النعناع المجفّفة.

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