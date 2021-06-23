كيك النسكافية والموز

كيك النسكافيه والموز سهل جدا ولا يحتاج جهدا في تحضيره ومكوناته عبارة عن بيض وموز ونسكافيه وسكر وحليب تمزج معا، وتخبز في الفرن، ويصبح جاهزا تعلمي الطريقة بالتفاصيل معنا وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات

2 حبة بيض.

3 حبات موز.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

300 مل حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنغ باودر.



طريقة التحضير

- نضع في الخلاط الكهربائي كلا من الموز والبيض والنسكافيه والحليب والسكر ونشغله حتى تمتزج جيدا.

- نضع المزيج في وعاء وننخل فوقه الدقيق ونخفق حتى يختفي في المزيج ثم نضع البيكنغ باودر ونحرك حتى تمتزج جميع المكونات تماما.

- ندهن قالب الكيك ونرشه بالدقيق ونصب فيه المزيج ونضعه في الفرن على حرارة 175 لحوالي 30-35 دقيقة حتى ينضج.

- نخرجه من الفرن ونضعه في طبق التقديم، وبذلك يكون الكيك جاهزا.