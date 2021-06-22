الكيما بأسهل وصفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 12:05 مساء
الكيما (الإنترنت)

نقدم لك طريقة سهلة لتحضير الكيما من المطبخ الهندي لتعديها في مطبخك وتقدميها مع الخبز، وفقا لموقع «موضوع».

المكونات
نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.
2 بصلة كبيرة مفرومتان ناعما.
أربعة فصوص من الثوم المهروس.
ضمة من الكزبرة الخضراء.
حبتان كبيرتان من الطماطم.
قرنان من الفلفل الحار.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
رشة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من الزيت.
نصف كوب من الماء.

الطريقة
نضع البصل في مقلاة واسعة مع القليل من الزيت، ونقليه حتى يحمر قليلا.
نفرم ضمة الكزبرة فرما ناعما.
نضع اللحم المفروم على البصل مع نصف كمية الكزبرة المفرومة على نار هادئة، ونقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى ينضج اللحم، ويجف ماؤه.
نضيف رشة الملح وكمية الطماطم بعد فرمها فرما ناعما، ثم نضيف كمية الماء إلى اللحم ونقلب، ونترك المزيج حتى تتبخر معظم كمية الماء.
نضع بيضة تلو الأخرى على مزيج اللحم، مع مراعاة أن يبقى صفار البيض متماسكا دون تحريكه.
نفرد كمية الثوم والكزبرة على وجه البيض، ثم نغطي المقلاة، ونترك المزيج على نار هادئة جدا، ثم نقدم الطاجن مع الخبز.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواطنون ينظمون وقفة تأييد لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت
ليبيا
النمسا تتأهل إلى ثمن نهائي يورو «2020» لأول مرة في تاريخها
رياضة عالمية
«بيتكوين» تخسر 10% من قيمتها جراء حملة رسمية صينية على مواقع تعدين العملة ...
اقتصاد
«نوفا» الإيطالية: هذه أبرز نصوص البيان الختامي لـ«مؤتمر برلين 2»
ليبيا
«لجنة العشرة» العسكرية تقرر تأجيل فتح الطريق الساحلي
ليبيا
سبب رائحة العفن لدى مصابي «كوفيد-19»
طب وصحة
كريستيانو رونالدو يستعد لهدم الأسطورة الإيرانية
رياضة عالمية
بيت المال: فتح الطريق الساحلي سيكون لمدة 15 يوما لتمكين لجنة «5+5» لحين تنفيذ ...
ليبيا
جلد عسكري في طرابلس
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«قعر جهنم».. حفرة غامضة تحوم حولها الأساطير في اليمن