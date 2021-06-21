جزيرة حارة في خطوات بسيطة

أكلة الجزيرة الحارة من الأطباق الليبية المعروفة والمشهورة، وهي من الأكلات الحارة التي تحتوي على التوابل كالشطة وبرش الموزاريلا اللذيذة .

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات بسيطة وفقًا لوقع «الطريقة».

المكونات

البهارات:

ملح وفلفل أسود.

كاري وشطة.

ثوم وبصل بودرة.

٣ بيضات.

كعك مطحون.

زيت للقلي.

لتتبيل اللحم:

شرائح لحم.

ملح حسب الذوق.

رشة فلفل أسود.

رشة شطة.

لتحضير الخضار:

٤ ثمرات بطاطا مقطعة كالقوارب ومسلوقة نصف سلقة.

بازلاء.

نصف كوب ذرة صفراء.

فلفل أحمر.

زيتون أسود مقطع.

للتزيين:

كوب جبن موزاريلا.

طريقة التحضير

- نتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل والشطة ثم نحمي زيت القلي ونقليها من الطرفين حتى تنضج.

- في وعاء نخفق البيض مع ملح وشطة وفلفل أسود وكاري وثوم وبصل بودرة ونبدأ بتغميس قوارب البطاطا المسلوقة بالبيض ثم بالكعك المطحون ثم نقليها حتى تصبح مقرمشة وذهبية.

- نبدأ بوضع كل قارب بطاطا فوقه شريحة لحم ثم بازلاء وذرة وفليفلة حمراء مع رصها ثم جبن الموزاريلا وزيتون، وبعد أن ننهي كل الكمية نرتبها بصينية وندخلها الفرن للتحمير وليذوب الجبن.

نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم.

